"Ми ж воюємо", – Шершун не бачить можливості для проведення матчів між російськими та українськими командами

Колишній гравець збірної України Богдан Шершун вважає фразу "футбол – поза політикою" неактуальною.

"Усе – взаємопов’язано. Бізнес, економіка, футбол. Тому фраза "футбол – поза політикою" – неактуальна. Неодноразово бував і в гарячих точках, і на передовій, і на "нулівці", і в тилу – всюди.

Газзаєв: Сподіваюся, вибори наблизять матчі між командами з Росії та України

Побачив, що йде справжня війна. Страшно. У дитинстві я дивився фільми про Другу світову. Те, що я побачив на Донбасі, нічим не відрізняється, в принципі. Справжня війна. Це мене, звичайно, дуже сильно вразило.

Матчі між російськими та українськими командами? Зараз піднімати таке питання – недоцільно. Ми ж воюємо. Всі усе прекрасно розуміють – хто агресор. Зайві провокації і бійки між фанатами нікому не потрібні", – сказав Шершун.

Повна версія інтерв'ю Футбол 24: "Газзаєв пропонував російське громадянство". Богдан Шершун – про ЦСКА, інтерес від Баварії, бійку Кварцяного і війну