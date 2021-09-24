"У нас 5 матчів при дводенному відпочинку, я цього не розумію. Гравцям потрібно допомагати. Я не знаю, хто складає такий розклад. Чому ми грали в понеділок, а не в суботу або неділю?

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Це не критика, а роздуми, як можна допомогти гравцям. Менше ніж через 72 години після Кадіса у нас буде гра з Леванте, потім Ліга чемпіонів, потім Атлетіко... Ми ж люди. Немає нічого складного, щоб поставити матч раніше", – поділився Піке в коментарі Getfootballnewsspain.

Додамо, що Барселона не може перемогти вже у трьох поєдинках поспіль – після фіаско з Баварією підопічні Кумана зіграли внічию з Гранадою (1:1) та Кадісом (0:0).

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