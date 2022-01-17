"Тут дуже багато фейкових новин. Дуже багато. Все це брехня.

Кін назвав трьох гравців Манчестер Юнайтед, яких би залишив у команді

Очевидно, що ми спілкуємося португальською, ми розмовляємо, дружимо. Ми дуже добрі друзі з Алексом Теллесом як на полі, так і за його межами. Я його давно знаю, тому немає нічого дивного у нашій дружбі.

Але це не означає, що я не розмовлятиму з Лінгардом, Рашфордом, Грінвудом, Магуайром, іншими англійськими хлопцями. Ми добре з ними дружимо, ми всі одноклубники. Ми завжди танцюємо у роздягальні, влаштовуємо командні вечері. Зараз це вдається рідше робити через коронавірус", – цитує Фреда ESPN Brasil.

Після 20-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 7-й сходинці. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів манкуніанці зустрінуться з мадридським Атлетіко.

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