Півзахисник донеччан Максим Літовченко розповів про деталі конфлікту з суперниками після фінального свистка у матчі 11-го туру Першої ліги.

"Наприкінці поєдинку сталась бійка. Футболісти Поділля почали пресингувати суддю, ми – за нього заступатися.

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У відповідь вони почали ображати нас, використовуючи нецензурні вирази, вести себе агресивно. Вони були засмучені, це їх першої домашньої поразки. Дуже неприємна ситуація", – цитує Літовченка сайт Олімпіка.

Нагадаємо, Максим забив переможний м'яч на 90+6 хвилині, вийшовши на футбольне поле лише 2 хвилини перед тим. Вже після фінального свистка гравці обох команд влаштували штовханину, внаслідок якої червоні картки отримали два гравці Олімпіка – Іван Білий та Владислав Рибак.

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