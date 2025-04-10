"Після першого пропущеного м'яча команда добре грала 20 хвилин. Далі були дрібні помилки й гравці покарали самі себе. Ми заслужили на поразку.

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Один удар зі стандарту і три голи після контратак – це погано. Ви можете втратити м'яч, але ви повинні ухвалювати правильні рішення після цього. На рівні ЛЧ ми повинні ідеально захищатися. Звичайно, що ця поразка – велика невдача для Борусії", – цитує наставника "джмелів" Ніко Ковача GGFN.

Нагадаємо, що 9 квітня Борусія Дортмунд зазнала на виїзді розгромної поразки від Барселони (0:4) і майже втратила всі шанси на прохід до півфіналу ЛЧ. Матч-відповідь в Німеччині відбудеться 15 квітня.

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