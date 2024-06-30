Італійська збірна завершила свій виступ на Євро-2024, зазнавши поразки від Швейцарії в 1/8 фіналу. Швейцарці з самого початку взяли ініціативу в свої руки, контролюючи гру та м'яч. Італійці не змогли знайти відповідь на дії суперника, що призвело до їхнього вильоту з турніру. Матч закінчився з рахунком 2:0.

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"Швейцарія домінувала над нами фізично та організаційно. Поки що рано робити висновки. Ми заслуговуємо на повернення додому. Тепер нам потрібно очистити голови та почати наступний сезон з іншим настроєм і енергією. Коли ти бачиш, що існує така велика різниця в організації та грі, твоя енергія зникає. Ми заслужено їдемо додому", – цитує Крістанте УЄФА.

Нагадаємо, Італія вилетіла вже на першій стадії плей-офф Євро-2024, без шансів програвши Швейцарії (0:2). Таким чином, чинний чемпіон вже вибув з боротьби за трофей. Швейцарія у наступному раунді зустрінеться з переможцем пари Англія – Словаччина.

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