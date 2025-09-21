"У нас було чотири або п'ять гольових моментів, ми могли вийти вперед ще в першому таймі.

Ми програли через грубу помилку. Подивимося, чи була це технічна помилка, чи він (Тавареш, – прим.) діяв недбало. Ми провели хороший матч, але програли таким чином. Нам шкода наших уболівальників. Вони нас підтримували. Мені також шкода команду, вона не заслужила поразки.

Думаю, ми заслужили нічию. Після гола Роми ми трохи забуксували, але до цього моменту ми майже не пропускали удари по воротах і створили кілька моментів. До 38-ї хвилини я не бачив ознак того, що ми можемо програти цей матч", – сказав Саррі в коментарі DAZN.

Тавареш програв єдиноборство Реншу, з чого почалася гольова атака Роми.

