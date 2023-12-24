"Ми дуже розчаровані, бо, як мені здається, заслуговували набагато більшого. Нам не вистачало холоднокровності. Команда створювала моменти, тому результат дуже розчарував. Ми пропустили після кількох кутових, і це було дійсно важко.

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Ми багато говорили на початку сезону. У нас молода команда. Є гравці, які вперше грають у лізі, їм потрібно адаптуватися. Йдеться про впевненість і якість. Нам потрібно забивати, якщо ми хочемо вигравати матчі. Ми дуже розчаровані. Іноді нам доводиться "сушити" матчі, якщо ми не можемо забити. Ми занадто багато пропускали після кутових. Повинні йти вперед і пресингувати. Молоді команди отримують уроки з таких матчів", – цитує тренера BBC.

Нагадаємо, Челсі наразі перебуває на 10 місці з 22 очками у своєму активі. Від зони Ліги чемпіонів лондонці відстають на 14 балів.

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