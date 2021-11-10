"Ми шукали людину, яка проведе команду до кінця сезону, а потім стане центром нового проекту.

Шевченко пояснив, чому обрав Дженоа – про майбутні трансфери, схему гри та домовленість з керівництвом клубу

Ми обрали Шевченка не через ім’я. Він дуже розумна людина, ми були вражені його ідеями, його аналізом, він дуже сучасний, вміє мотивувати гравців. Не було жодної людини, яка б сказала про нього погане слово. Таких тренерів дуже мало у світі футболу", – цитує Вондера телеграм-канал "Гранде Шева".

Нагадаємо, Андрій Шевченко підписав контракт із Дженоа до літа 2024-го.

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