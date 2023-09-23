"Наш підхід до гри не зміниться, друже. Ми вийдемо та залякаємо їх до смерті. Я чудово розумію принциповість дербі Північного Лондона. Всі приділяють цьому стільки уваги, тому що це так багато означає для вболівальників. Коли я був тренером Селтіка, уболівальників також цікавив лише один матч.

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Мені це подобається, у цьому краса гри. Це пристрасть, яку вона приносить. Люди відчувають, що їхній футбольний клуб є продовженням їхньої родини, і вони хочуть захистити це, хочуть бути впевненими, що кожного тижня, коли вони вийдуть на бій, ми також вийдемо. І станемо переможцями, особливо над таким суперником", – наводить слова Постекоглу Goal.

Додамо, що матч Арсенал – Тоттенхем відбудеться 24 вересня, початок о 16:00. Обидві команди йдуть без поразок, маючи по 13 очок після 5 турів АПЛ.

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