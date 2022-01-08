"Думаю, що у другому таймі ми мали більше володіти м'ячем, забивши гол. Потрібно було вичікувати, доки не з'являться вільні зони. Але суперник змушував нас швидко діяти. У деяких випадках не варто було так поспішати на завершальних етапах атак.

Грізманн не хоче повертатись з Атлетіко в Барселону

Після вилучення ситуація стала складнішою, хід гри повністю змінився. В епізоді перед голом ми взагалі залишилися удев'ятьох через проблеми у Дані Алвеса. Шкода.

Я не знаю, що чекає на Люка де Йонга надалі, але він дуже корисний футболіст. Має специфічні навички. Сподіваюся, він зможе допомагати нам і надалі.

Ми маємо продовжувати зростати. Ми граємо все краще, надійніше. Сподіваюся, ми зможемо й надалі розвиватися, особливо коли повернуться футболісти, що вибули. Ми маємо дивитися тільки вперед.

Проти Реала (Суперкубок Іспанії – прим.) на нас чекає дуже складний матч. У нас будуть шанси на перемогу, якщо ми гратимемо добре, і цього ми й прагнутимемо", – цитує Бускетса Marca.

Нагадаємо, після 20-ти турів Ла Ліги Барселона розташувалась на 6-й сходинці, Гранада – 12-та.

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