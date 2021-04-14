Форвард Баварії Томас Мюллер залишився розчарований мінімальною перемогою над ПСЖ (1:0), яка не дозволила "Ротен" пробитись у півфінал ЛЧ.

"Звичайно, дуже сумно визнавати поразку, тим більше що в Парижі ми перемогли. Ми залишили на полі піт, кров і сльози!

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Ми билися як команда, але не обійшлося і без помилок. Моя повага ПСЖ – атакують вони дуже здорово", – наводить слова Мюллера офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Баварія на виїзді здолала ПСЖ (1:0), однак, за правилом виїзного гола у наступний раунд змагань вийшла саме французька команда.

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