"Ми залишили на полі піт, кров і сльози": Мюллєр висловив повагу ПСЖ після вильоту Баварії з Ліги чемпіонів
Форвард Баварії Томас Мюллер залишився розчарований мінімальною перемогою над ПСЖ (1:0), яка не дозволила "Ротен" пробитись у півфінал ЛЧ.
"Звичайно, дуже сумно визнавати поразку, тим більше що в Парижі ми перемогли. Ми залишили на полі піт, кров і сльози!
Флік назвав головну причину вильоту Баварії з Ліги чемпіонів
Ми билися як команда, але не обійшлося і без помилок. Моя повага ПСЖ – атакують вони дуже здорово", – наводить слова Мюллера офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Баварія на виїзді здолала ПСЖ (1:0), однак, за правилом виїзного гола у наступний раунд змагань вийшла саме французька команда.
ПСЖ пробився до півфіналу ЛЧ попри поразку від Баварії: Мюнхен розчаровує, Париж ламає канони, а Неймар – геній