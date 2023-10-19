"Коли ми грали в академії Спортінга, то жили прямо на базі. Вечорами ми ходили до МакДональдса, щоб взяти гамбургери, які більше ніхто не їв. Їх вже не можна було продавати, але ми щовечора були там за цими бургерами.

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Так, Спортінг про все це знав. Тоді було трохи не так, як зараз. Нам дозволяли виходити. Ми з Роналду були друзями. Я не можу сказати, що найкращими, але ми товаришували", – заявив Паім в інтерв'ю The Sun.

Роналду став легендою світового футболу, а от кар'єра молодшого на 3 роки Фабіу провалилася. Після запрошення від Челсі півзахисник мав проблеми з дисципліною, швидко розтринькав свій талант і гроші, ледь не сів до в'язниці через торгівлю наркотиками та зрештою зав'язав з футболом у 33.

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