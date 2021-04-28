"Ми з Луческу зустрічались, але не розмовляли": Шабанов нічого не знає про своє майбутнє
Захисник Динамо Артем Шабанов не поспішає давати прогнози щодо продовження кар'єри.
Оборонець не знає, чи розраховує на нього Мірча Луческу після завершення оренди у Легії.
Легія не може викупити Шабанова в Динамо – у Польщі оцінили можливість трансферу
"Ми з ним не перетнулися на базі жодного разу – зустрілися тільки на стадіоні після гри з Інгульцем. Але не розмовляли – під час святкування чемпіонства було не до того. Розмова про майбутнє? Поки мені про це нічого не відомо", – резюмував Шабанов у інтерв'ю Футбольному клубу.
До слова, захисник приєднався до Легії у лютому та встиг провести 8 матчів. Оренда розрахована до 30 червня, а чинний контракт з Динамо – до кінця 2021 року.
Наші за кордоном: Ребров та Зінченко з трофеями, Маліновський бомбить голами, марний подвиг Кравця