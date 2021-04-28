Оборонець не знає, чи розраховує на нього Мірча Луческу після завершення оренди у Легії.

Легія не може викупити Шабанова в Динамо – у Польщі оцінили можливість трансферу

"Ми з ним не перетнулися на базі жодного разу – зустрілися тільки на стадіоні після гри з Інгульцем. Але не розмовляли – під час святкування чемпіонства було не до того. Розмова про майбутнє? Поки мені про це нічого не відомо", – резюмував Шабанов у інтерв'ю Футбольному клубу.

До слова, захисник приєднався до Легії у лютому та встиг провести 8 матчів. Оренда розрахована до 30 червня, а чинний контракт з Динамо – до кінця 2021 року.

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