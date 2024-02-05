Фанати "синіх" настільки зневірилися у своїх гравцях під керуванням Маурісіо Почеттіно, що підтримали кричалку гостьового сектора під час матчу з Вулверхемптоном (2:4).

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Уболівальники "вовків" співали під час гри з лондонцями: "Ви йо**не лайно". Частина фанатів Челсі підтримали гостей і заспівали: "Ми йо**не лайно". Цей момент потрапив у телетрансляцію матчу.

Нагадаємо, Челсі наразі перебуває на 11 сходинці у турнірній таблиці АПЛ з 31 балом. Від зони єврокубків команда відстає на 13 очок.

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