"Ми є свідками гри однієї з найкращих команд в історії АПЛ", – Оуен оцінив виступи Ліверпуля в поточному сезоні

Колишній нападник Ліверпуля та збірної Англії Майкл Оуен оцінив виступи команди Юргена Клоппа у поточному сезоні.

"Ще кілька років тому були сумніви у Ліверпулі, йому складно було утримувати лідерство в рахунку, він виглядав вразливим у кінцівках матчів, втрачав багато очок, маючи перевагу в два-три голи по ходу матчу. Пам'ятаю кілька таких прикладів у Лізі чемпіонів.

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У цьому році їхня гра – сенсація. У них є різноманітність у способах гри, вони можуть забивати з будь-якої частини поля, чудово працюють на флангах і активно використовують крайніх захисників. У них є абсолютно все.

Ми є свідками гри однієї з найкращих команд Прем'єр-ліги в історії, без сумніву, якщо не найкращої. Єдине, що їм зараз потрібно зробити, це виграти трофей і, ймовірно, виграти його декілька разів. Команда вже довгий час грає неймовірно, і їй потрібно лише виграти цей трофей", – цитує Оуена Liverpool Echo.

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