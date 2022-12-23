Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес висловився про спільну заявку з Португалією та Україною на ЧС-2030.

"Продовжуємо рухатися вперед з ідеєю проведення чемпіонату світу з футболу. Ми могли б це зробити за кілька місяців, але з тим часом і серйозністю, з якою ми працюємо, ми є сильними кандидатами.

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Ми дотепер єдина спортивна федерація, яка немає фінансової допомоги від Вищої спортивної ради, але ця сума у розмірі 7,5 мільйонів євро дуже нам допомогла б. Ми будемо намагатися підписати угоду", – поділився Рубіалес на Асамблеї Іспанської федерації футболу.

Як відомо, на проведення чемпіонату світу-2030 претендує і Україна, яка у жовтні 2022 року приєдналася до заявки Іспанії та Португалії. Конкурентами є спільні заявки Єгипту, Греції та Саудівської Аравії, а також Аргентини, Чилі, Парагваю та Уругваю.

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