"Я почуваюся добре. Ми виграли два матчі, один з яких був особливим – дербі, тож у роздягальні хороша атмосфера. Так, я поліпшив свою фізичну форму, як сказав тренер в інтерв'ю, тож я щасливий. Тепер нам потрібно продемонструвати прогрес на полі.

Довбик забив свій перший гол у сезоні за Рому – ВІДЕО

Ми як в університеті, і тренер – наш професор. Ми всі повинні його слухатися; всі хочуть робити те, що він каже. Тепер нам потрібно поліпшити наші атакувальні дії. У нас надійна оборона, але тепер нам потрібно поліпшити свої атакувальні дії.

Ми дуже голодні, наші нападники дуже голодні. Сподіваюся, ми зможемо сьогодні вийти з глухого кута, і я сподіваюся, що ми знову переможемо", – сказав Довбик в інтерв'ю DAZN перед матчем з Вероною.

Рома перемогла Верону з рахунком 2:0, а Довбик забив вже на 7-й хвилині.

Довбик голом приніс Ромі перемогу, Піолі не дотримав свого слова: Серія А