"Чи будуть переглянуті контракти з гравцями через втрату грошей після вильоту з єврокубків? Ми не втратили в грошах. Ми просто втратили можливість їх заробити.

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Гроші, на які, загалом, розраховувала команда. А щоб переглядати контракти – це треба з усіма футболістами судитися. Цього не буде.

Щодо штрафів за вилучення (гравці СК Дніпро-1 заробили 4 червоні картки у двох матчах, – прим.)... Все це були ігрові ситуації. Ми нікого не карали за ці картки. Вважаю, матеріальне покарання футболістів нікуди нас не приведе.

Якої суми не дорахувалась команда, припинивши участь у єврокубках? У Лізі конференцій, з урахуванням бонусів за перемоги тощо, – близько 5 мільйонів євро. Це я кажу на підставі досвіду минулої участі команди у подібному турнірі.

А щодо нових трансферів... У нас аж перебір гравців. Ми навіть не можемо всіх заявити. Може, хтось злякається їхати до Дніпра, звільниться місце для іншого виконавця. Зараз у нас будуть складні дні з серйозним вибором", – сказав Фрідман у коментарі виданню Український футбол.

Нагадаємо, СК Дніпро-1 встановив унікальне антидосягнення: у боротьбі за Лігу чемпіонів він вилетів від Панатінаїкоса, у Лізі Європи був битий празькою Славією, а у Лізі конференцій не зумів пройти Спартак Трнава.

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