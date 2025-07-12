"Ми втратили футбол. Ми програли футбол Саудівській Аравії. Ми запропонували їм футбол, і вони його прийняли. І, що дивно, всередині ФІФА цьому немає опору. Коли я там працював, ще існували конгреси для обговорення проблем. Вони їх обговорювали, а потім голосували. Тепер діалогу більше немає.

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Клубний ЧС? Занадто багато футболу. Завжди одні й ті ж клуби і одні й ті ж гравці, яким теж потрібен відпочинок. Вони грають там у спеку; це просто ненормально. Це неприйнятно. Ми повинні захистити гравців", – заявив Блаттер, який був президентом ФІФА з 1998 по 2016 рік.

Нагадаємо, що проведення революційного Клубного ЧС на 32 команди – ідея чинного президента ФІФА Джанні Інфантіно.

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