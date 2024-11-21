Юрист Федерації футболу Косово Таулант Ходай заявив, що подасть апеляцію в CAS на рішення, яким УЄФА присудив Румунії технічну перемогу з рахунком 3:0.

Федерація футболу Косова надіслала офіційну заяву, в якій підтвердила, що звернеться до CAS і оскаржить рішення УЄФА присудити національній команді технічну поразку (0:3). У матчі 6-го туру Ліги націй гравці збірної Косово покинули поле за кілька хвилин до кінця матчу за рахунку 0:0 через образливу поведінку румунських уболівальників.

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"Рішення УЄФА підтверджує виправдані дії збірної Косова проти расистської поведінки та провокаційних політичних послань. Сьогодні, після нашої обґрунтованої скарги на використання румунськими вболівальниками расистських, ксенофобських вигуків і розпалювання ненависті під час матчу між Румунією і Косово, УЄФА ухвалив рішення накласти на Румунську федерацію футболу штраф у розмірі 128 тисяч євро і провести матч без глядачів.

Це рішення є підтвердженням справедливості наших дій проти расистських вигуків і провокаційних політичних послань, спрямованих проти Косова. Ми пишаємося тим, що наша збірна правильно оцінила ситуацію, коли вирішила покинути поле на знак протесту проти цих расистських вигуків, провокаційних політичних послань та іншого прояву дискримінаційної поведінки. Рішення підтверджує, що Косово встановило новий стандарт підтримання гідності та поваги в міжнародному футболі", – сказано в заяві.

ФФК уже подала офіційний запит на отримання повного рішення УЄФА, щоб мати повний доступ до всіх деталей і юридичних обґрунтувань, що лежать в основі цього рішення.

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