Дешам покине національну команду після чемпіонату світу 2026 року. Очікується, що його місце посяде Зінедін Зідан. Раніше повідомлялося, що він уважно стежить за збірною Франції й ретельно переглядає матчі французької Ліги 1.

Зідан готується очолити європейську збірну – він стежить за її матчами і чемпіонатом країни

Анрі поставити питання, чи немає у нього бажання претендувати на цю посаду. У відповідь екс-нападник збірної Франції натякнув на Зідана, не називаючи його імені прямо, пише RMC Sport.

"Не знаю, що відповісти. Ми всі знаємо, хто буде новим тренером. Ви це знаєте, і я це знаю. Я бажаю йому всього найкращого", – цитує Анрі CBS.

