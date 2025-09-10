"Ми всі знаємо, хто буде новим тренером збірної Франції": Анрі не залишив інтриги
Тьєррі Анрі заявив, що наступник Дідьє Дешама у збірній Франції вже визначений.
Дешам покине національну команду після чемпіонату світу 2026 року. Очікується, що його місце посяде Зінедін Зідан. Раніше повідомлялося, що він уважно стежить за збірною Франції й ретельно переглядає матчі французької Ліги 1.
Анрі поставити питання, чи немає у нього бажання претендувати на цю посаду. У відповідь екс-нападник збірної Франції натякнув на Зідана, не називаючи його імені прямо, пише RMC Sport.
"Не знаю, що відповісти. Ми всі знаємо, хто буде новим тренером. Ви це знаєте, і я це знаю. Я бажаю йому всього найкращого", – цитує Анрі CBS.
