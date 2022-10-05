"Поточна ситуація, звісно, ​​не є ідеальною для них: війна, відсутність стабільних умов для тренувань, постійні переїзди. Ненайкращі умови для гри, але там дуже хороші футболісти. Динамо – чудовий клуб, який завжди випускав гарних гравців. Я думаю, що зараз вони хочуть ще більше показати, що є сильними людьми. Чекаємо складного протистояння. Це дуже злагоджена команда, в якої тренер з великим міжнародним досвідом.

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За нас будуть уболівальники, ще численніші, ніж на грі проти Фенербахче. Знаю, що наш клуб запросив 200 українських біженців. Це дуже гарний жест. Очевидно, що ми всі солідарні з українцями. Те, що відбувається зараз у них вдома, не нормально. Але насамперед для нас завтра футбольний матч проти команди, яка покаже себе якісно і яку буде складно обіграти", – сказав Бруно Женезіо на передматчевій пресконференції.

До слова, поєдинок між Ренном і Динамо відбудеться у четвер, 6 жовтня. Початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів французи з 4-ма очками йдуть другими у турнірній таблиці групи В, поступаючись Фенербахче гіршою різницею забитих і пропущених голів. Кияни без очок – останні.

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