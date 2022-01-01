"З Куртуа все гаразд. Можливо, це був хибний результат тесту, симптомів не було. Вдома він працював індивідуально. Сьогодні Тібо добре почувався, і я гадаю, що він зможе зіграти завтра.

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Лунін сповнений ентузіазму, він добре тренується і є професійним гравцем. Це дуже якісний гравець, і скоро у нього з'явиться можливість проявити себе. У нього не було шансів, бо попереду нього найкращий воротар у світі. Ми всі розуміємо ситуацію", – сказав Анчелотті на передматчевій прес-конференції.

Матч 19-го туру Ла Ліги Хетафе – Реал відбудеться 2 січня, старт о 15:00. Очікувалося, що у цьому поєдинку зможе зіграти Андрій Лунін, оскільки Тібо Куртуа здав позитивний тест на коронавірус. Однак повторне тестування через добу не виявило слідів хвороби у бельгійця.

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