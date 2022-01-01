"Ми всі розуміємо ситуацію": Анчелотті – про готовність Луніна та Куртуа зіграти проти Хетафе
Головний тренер Реала Карло Анчелотті перед матчем 19-го туру Ла Ліги проти Хетафе повідомив про стан здоров'я Тібо Куртуа.
"З Куртуа все гаразд. Можливо, це був хибний результат тесту, симптомів не було. Вдома він працював індивідуально. Сьогодні Тібо добре почувався, і я гадаю, що він зможе зіграти завтра.
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Лунін сповнений ентузіазму, він добре тренується і є професійним гравцем. Це дуже якісний гравець, і скоро у нього з'явиться можливість проявити себе. У нього не було шансів, бо попереду нього найкращий воротар у світі. Ми всі розуміємо ситуацію", – сказав Анчелотті на передматчевій прес-конференції.
Матч 19-го туру Ла Ліги Хетафе – Реал відбудеться 2 січня, старт о 15:00. Очікувалося, що у цьому поєдинку зможе зіграти Андрій Лунін, оскільки Тібо Куртуа здав позитивний тест на коронавірус. Однак повторне тестування через добу не виявило слідів хвороби у бельгійця.
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