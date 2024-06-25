"Ми всі нікчемні порівняно з ними": Даліч розкритикував суддівство в матчі Хорватії та Італії, дорікнувши УЄФА та ФІФА
Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч прокоментував нічию з Італією (1:1) у третьому у турі групового етапу Євро-2024.
"Остання хвилина проти Албанії, остання хвилина сьогодні. Я можу тільки привітати хлопців з боротьбою, з готовністю, з самопожертвою, яку вони продемонстрували. Але ось він, це не наш турнір.
Рекордний гол Модріча після незабитого пенальті у відеоогляді матчу Хорватія – Італія – 1:1
Хорватія була хороша, особливо в першому таймі. Ми не пропустили гол, це те, що нам не вдалося зробити проти Іспанії та Албанії. Я можу тільки привітати хлопців з відмінною боротьбою.
Ми не реалізували два пенальті, пропустили два голи в компенсований час, ось що це таке. Теорія про те, як пройти далі? Ну, ми не можемо на це вплинути, ситуація була в наших руках. Дякую людям, які за нас вболівали, мені їх шкода, я найбільше розчарований через це", – цитує Даліча офіційний сайт УЄФА.
Не обійшов стороною наставник хорватів і суддівство у матчі проти Італії. Златко Даліч не знайшов пояснення тому, що арбітр додав аж 8 хвилин.
"Звичайно, суддя вплинув на результат. Не знаю, де арбітр узяв ці 8 доданих хвилин. Вже протягом 5 років говорю про поведінку УЄФА і ФІФА, але ніхто не прислухається, і я виглядаю безглуздо. Ми всі нікчемні порівняно з ними, і все, що я говорю – це кинуті на вітер слова. Доданий час не може бути 8 хвилин. Це ж скільки потрібно фолів і зупинок гри, щоб набралося стільки часу?" – висловився Далія у Sportske.
Нагадаємо, що з групи B напряму в плей-офф вийшли Іспанія та Італія, а Хорватія може ще здобути путівку у наступний раунд як третя найкраща команда.
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