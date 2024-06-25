"Остання хвилина проти Албанії, остання хвилина сьогодні. Я можу тільки привітати хлопців з боротьбою, з готовністю, з самопожертвою, яку вони продемонстрували. Але ось він, це не наш турнір.

Рекордний гол Модріча після незабитого пенальті у відеоогляді матчу Хорватія – Італія – 1:1

Хорватія була хороша, особливо в першому таймі. Ми не пропустили гол, це те, що нам не вдалося зробити проти Іспанії та Албанії. Я можу тільки привітати хлопців з відмінною боротьбою.

Ми не реалізували два пенальті, пропустили два голи в компенсований час, ось що це таке. Теорія про те, як пройти далі? Ну, ми не можемо на це вплинути, ситуація була в наших руках. Дякую людям, які за нас вболівали, мені їх шкода, я найбільше розчарований через це", – цитує Даліча офіційний сайт УЄФА.

Не обійшов стороною наставник хорватів і суддівство у матчі проти Італії. Златко Даліч не знайшов пояснення тому, що арбітр додав аж 8 хвилин.

"Звичайно, суддя вплинув на результат. Не знаю, де арбітр узяв ці 8 доданих хвилин. Вже протягом 5 років говорю про поведінку УЄФА і ФІФА, але ніхто не прислухається, і я виглядаю безглуздо. Ми всі нікчемні порівняно з ними, і все, що я говорю – це кинуті на вітер слова. Доданий час не може бути 8 хвилин. Це ж скільки потрібно фолів і зупинок гри, щоб набралося стільки часу?" – висловився Далія у Sportske.

Нагадаємо, що з групи B напряму в плей-офф вийшли Іспанія та Італія, а Хорватія може ще здобути путівку у наступний раунд як третя найкраща команда.

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