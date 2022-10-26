"Ми вийшли на поле сонними, нам не вистачало інтенсивності та агресії, і ми поплатилися за це. Тренер попереджав нас, але ми однаково неправильно підійшли до гри. Два кутових поспіль – якщо у ваших воріт кутовий, то не можна отримувати другий відразу. Було дуже багато неточних передач та помилок при володінні. Поганий матч. А потім вони забили третю і вбили гру на останніх хвилинах.

РБ Лейпциг – Реал – 3:2 – відео голів і огляд матчу, який зменшив шанси Шахтаря на плей-офф ЛЧ

Коли ти воротар, то одразу бачиш це. Було видно, що ми не в грі, це помітно в кожному єдиноборстві. Ми програли багато єдиноборств, і річ у нестачі інтенсивності. Треба було прокинутися. Всі мають погані дні – ми зіграли багато матчів за короткий відрізок, але не маємо права грати без інтенсивності. Якщо ви не можете зробити більше, виходячи на заміну... Треба віддаватись на 100%. Ця команда є небезпечною на стандартах.

Все закінчилося тим, що суперник опустився в низький блок та контратакував. Якби ми діяли точніше, то могли б повернутися в гру, але цього не сталося. А потім ми пропустили необов'язковий гол – у тому епізоді погано зіграла оборона", – цитує Куртуа Marca.

Зауважимо, що Реал вперше програв у поточному сезоні Ліги чемпіонів РБ Лейциг (2:3). Мадридці забезпечили собі вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, а от "бики" посідають друге місце з 9 очками та випереджають Шахтар на 3 пункти.

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