"Вийдемо на чемпіонат світу з першого місця". Як Блохін дотримав слова, перший і єдиний раз вивівши Україну на Мундіаль

"Футбол 24" пригадує казковий відбір до чемпіонату світу-2006 у виконанні збірної України під керівництвом Олега Блохіна.

Збірна України знову не вийшла на чемпіонат світу, тому залишається ностальгічно пригадувати єдину нашу вдалу кваліфікацію на Мундіаль та слова головного героя того відбору Олега Блохіна. Він говорив різко та самовпевнено, але виконав свою головну обіцянку – вивів збірну України на чемпіонат світу 2006 року.

"Я вам відразу сказав: ми не потрапимо в плей-офф – ми напряму вийдемо у фінальну частину чемпіонату світу. Я був максималістом, я ним і залишився", – сказав Блохін на першій прес-конференції після призначення на пост головного тренера збірної України.

"Всі дружно тоді засміялися, а Григорій Михайлович Суркіс ледь очима мене не з'їв. Коли сказав йому про перше місце, він вхопився за голову", – згодом зізнавався коуч.

Футбольна Україна тоді реагувала приблизно так само. З нами в групі діючий чемпіон Європи Греція, бронзовий призер чемпіонату світу Туреччина, завсідник континентальних і світових першостей Данія, а він кидається такими заявами. Сприймалося це все, як жарт, а вийшло пророцтвом.

Старт кваліфікації обіцяв бути дуже важким – виїзд у Данію, а потім відразу гра в Казахстані. Нічия на "Паркені" (1:1) з голом Гусіна стала успіхом, але втрата очок проти аутсайдера, якого тільки-тільки прийняли в УЄФА, все могла перекреслити.

На 90-ій хвилині в Алмати рахунок залишався 1:1, напруга... Вже у компенсований час Воронін заробив штрафний, Тимощук вистрелив у стінку, а Ротань на добиванні приніс важливі три очки.

Блохін стрибав від радощів, а після матчу дякував підопічним: "Команда боролася за перемогу до останніх секунд. Було важко, але хлопці це зробили. Я вдячний команді, і справа тут не в очках – ми продемонстрували характер і волю до перемоги. Першу сесію ми здали на "добре", заробили 4 очки у виїзних матчах".

Друга сесія була домашньою – приймали Грецію та Грузію. Долю поєдинку з еллінами вирішили удари зі стандартів від Шевченка та Цартаса. Гол Андрія вийшов дуже схожим на його ж витвір мистецва у ворота Росії – великий Антоніс "aka Філімонов" Нікополідіс своїм фейлом нам підіграв. Цартас відповів не менш класним ударом з 30-ти метрів з придуманого (Гусін правил не порушував) штрафного.

"Я ніколи не говорю про суддівство, але штрафний, з якого нам забили, був придуманим", – погодився з вболівальниками Олег Володимирович, а перед тим сказав – "команда виконала те, що я і обіцяв, вона билася з першої і до останньої хвилини. Крім того, у нашої команди з'явилася гра".

Не можна сказати, що протягом відбору збірна демонструвала якусь феноменальну гру, але результати були такими, що до якості футболу ніхто особливо не апелював. Та і конкуренти допомагали, паралельно розписуючи як під замовлення нічиї.

Україна ж планомірно робила свою справу – далі була перемога над Грузією (2:0), після якої ми захопили лідерство і вже нікого не пускали на вершину групи.

Перед найефектнішим матчем всієї кваліфікації за участю "синьо-жовтих" головний тренер проявив свою принциповість в скандальній ситуації. Закарлюка, Чечер і Зотов грубо порушили режим, за що були відраховані зі збірної. Попри великий шум, Блохін футболістів не пробачив.

А всі галасуючі вмить забули про цей епізод з фінальним свистком у Стамбулі – збірна України знищила півфіналіста ЧС-2002 в його пекельному лігві з рахунком 0:3.

"В першу чергу, я привітав команду з хорошою грою та завойованими трьома балами. Дуже приємно, що ми будемо зимувати на першому місці в групі. Суперники відстали від нас (відрив на той момент складав 5 очок), маємо певний запас. При цьому, тверезо оцінюємо свої можливості, ми не втратили голову", – запевнив після матчу Олег Блохін.

У шостому турі Україна привезла 3 очки з Албанії (0:2) та продовжувала впевнено лідирувати у турнірній таблиці, однак прийшла біда з іншого боку – політика. Розгорівся скандал щодо того, як Блохін може ефективно поєднувати роботу на чолі національної збірної та депутатство. Закінчилося все дивно, але позитивно. Олег Володимирович ще раз проявив свій характер і подав у відставку з поста головного тренера збірної, але Федерація її не прийняла. Все вляглося.

Данію "синьо-жовті" приймали з величезними надіями. Блохін ще раніше звинувачував журналістів та вболівальників у тому, що від команди дуже багато вимагають, однак хіба могло бути по-іншому, коли головний тренер сказав, що займе перше місце, і йде першим? Перед грою з "вікінгами" українці (ті, що вболівали, а не ті, що грали) вже солідно набули менталітету перможців і бачили збірну фаворитом протистояння.

1:0 – обіграли, вимучили, вистояли. Суперник точно вважав, що нам пощастило, що це все якесь недорозуміння, голий фарт. А збірна України набрала 3 очки – і забула, потім виграла в Казахстану (2:0) – і знову забула. Перемоги стали чимось звичним і буденним, але не менш радісним.

А що було далі? А далі був, мабуть, найважливіший гол Гусіна у футболці національної збірної. Коли в матчі Греція – Україна всі футболісти ледь пересувалися по полю, Андрій здійснив ривок і приніс "синьо-жовтим" великий тріумф. І Блохін, і партнери жартували над героєм матчу, запитуючи, де він на 81-ій хвилині набрався сил для такого рейду, якщо "наївся" ще в першому таймі.

"Про що тут говорити, все і так ясно. Не вірили, коли я казав, що ми вийдемо на чемпіонат світу з першого місця? А ми на 99% вже там!" – підколював журналістів після гри Олег Володимирович.

Ми обіграли не просто чемпіона Європи, а свого головного конкурента. Відрив від переслідувачів збільшився до 7 очок. Україна їхала в Грузію за перемогою, яка гарантувала б нам офіційний вихід на Мундіаль. Все складалося добре, наприкінці першого тайму Ротань забив, втримували перевагу до останніх хвилин, але на 89-ій пропустили.

Свято відклалося, однак лише на кілька годин. Данія також під завісу зустрічі відібрала перемогу в Туреччини, що вивело нас чемпіонат світу. За три тури до кінця відбору!

Через 4 дні "синьо-жовті" в статусі дострокового переможця групи приймали турків на "Олімпійському". Мінімально поступилися (0:1), зазнали першої поразки у відборі, але все одно святкували, адже наша збірна – у фінальній частині чемпіонату світу.

"А де оплески? – у подиві запитував на прес-конференції Олег Блохін. – Кажете, програли? Ну що ви, хлопці, хлопаєте, тільки коли перемагаємо? Так ми ж на чемпіонаті світу!"

"Що означає "красивий" чи "некрасивий" футбол? Краще похваліть хлопців, які вперше в історії України вийшли на чемпіонат світу. Бронзовий призер минулого чемпіонату Туреччина тільки бореться за право там зіграти, чемпіон Європи Греція – також, фіналіст чемпіонату Європи Данія теж поки що не їде в Німеччину. А ми після 12 років, протягом яких взагалі нікуди не потрапляли, нарешті прорвалися у фінальну частину чемпіонату світу. І знову все погано! Розумію, що хочете більшого. Почекайте, буде".

Дійсно, було. Мундіаль в Німеччині подарував неймовірні емоції для кожного українського вболівальника. Всі раділи голам у ворота Саудівської Аравії та Тунісу, всі нервували під час серії пенальті зі Швецарією, всі пишалися потраплянням у вісімку найкращих збірних світу.

А Олег Блохін став героєм, який подарував нам цей казковий відбір і подальше свято на німецьких полях. Він залишився єдиним тренером, який вивів збірну України у фінальну частину чемпіонату світу. Дякуємо!

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