Генеральний директор катарського клубу Туркі Аль-Алі розкрив подробиці розмови із 41-річним іспанцем.

Барселона офіційно виплатила компенсацію за Хаві – Аль-Садд підтвердив домовленість

"Кілька днів тому Хаві повідомив нас про своє бажання поїхати в Барселону. Він хоче прийти саме в цей критичний етап, який переживає його рідний клуб. Ми це розуміємо і вирішили не ставати на його шляху. Хаві та його родина завжди будуть бажаними гостями в Досі, наші стосунки зберігаються", – цитує Аль-Алі прес-служба Аль-Садда.

Нагадаємо, Хаві очолив катарський клуб влітку 2019-го. Під його керівництвом Аль-Садд виграв два Кубки еміра Катару, два Кубки наслідного принца Катару, катарську першість, Кубок зірок Катару та Кубок шейха Яссіма.

Куман був приречений – Барселона перетворилась у вульгарну команду