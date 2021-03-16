"Гірники" розраховують на допомогу "12-го гравця" у домашньому матчі проти італійців.

Шахтар опублікував на своєму Youtube-каналі промо до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Роми, яким закликав уболівальників підтримати свою команду на стадіоні.

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Епічне відео, зіткане з переломних моментів "гірників" у надважливих зустрічах, завершує заклик португальського наставника команди Луїша Каштру українською: "Ми віримо, що ви вірите!" .

Нагадаємо, матч-відповідь між українською та італійською командами відбудеться у четвер, 18 березня. Початок зустрічі о 19:55.

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