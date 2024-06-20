Головний тренер Німеччини Юліан Нагельсманн підбив підсумки виступу своєї команди після двох матчів.

"Загалом я задоволений. Для початку потрібно виграти такий матч. Очікуваннями команди та вболівальників на стадіоні були три очки, і ми їх виправдали. Усі віддали всі сили. Це дуже, дуже хороший знак.

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Я думаю, що в другому таймі ми непогано контролювали ситуацію. Перед другим голом ми добре впоралися із суперником і завершили все красивою атакою.

Наприкінці частина команди хотіла забити третій гол, а інша – грати на володіння м'ячем. Це було трохи дико. Але ми можемо бути задоволені", – цитує Нагельсманна DFB.

Нагадаємо, що Німеччина першою оформила достроковий вихід у плей-офф Євро-2024, здолавши у другому турі Угорщину (2:0).

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