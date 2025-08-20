"Є позитивні моменти, починаючи з результату. Ми грали після двох тижнів передсезонної підготовки проти команди, у якої було більше часу на підготовку. Дечого нам не вистачало, але це дасть нам стабільність для продовження роботи.

Осасуна грала дуже низько, нам не вистачало свіжості, яскравості, готовності більше ризикувати. Ми винесемо урок, тому що напевно зіткнемося з подібними матчами ще не раз, і будемо рухатися далі.

Це був особливий, незабутній день для мене. Чудово повернутися на Сантьяго Бернабеу в якості тренера, і я сподіваюся, що це лише одна з багатьох перемог, які ми відсвяткуємо", – цитує Алонсо Marca.

