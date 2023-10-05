Вінісіус у суді заявив, що расистські кричалки на його адресу ("Мавпа, мавпа") на Местальї під час матчу 35-го туру Ла Ліги між Валенсією та Реалом у минулому сезоні надходили не від декількох осіб, а від усіх уболівальників на стадіоні. Валенсія засудила подібну заяву бразильця, випустивши на своєму офіційному сайті відповідне звернення.

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"Клуб висловлює здивування, неприйняття і обурення. Як публічно визнав сам головний тренер Реала Карло Анчелотті, у жодному разі не можна заявляти, що ця поведінка кількох уболівальників поширюється на всю Месталью. Валенсія повністю усвідомлює всю серйозність цього питання. Расизму немає місця ні у футболі, ні в суспільстві, але з ним не можна боротися за допомогою помилок і необґрунтованої брехні. Уболівальників нашого клубу не можна називати расистами, і Валенсія вимагає, щоб Вінісіус Жуніор публічно спростував зроблену ним заяву", – ідеться у зверненні "Лос чес".

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