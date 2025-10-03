– Олександр Караваєв пограв у багатьох турнірах у своїй карʼєрі, але сьогодні дебютував у новому для себе. У першому турі Динамо зустрілось з головним фаворитом турніру. Які враження від турніру та матчу?

– В принципі, такий само турнір європейського гатунку, адже в ньому беруть участь європейські команди, тільки ті, які посіли трохи нижчі місця у своїх чемпіонатах. Але все одно дуже сильні команди. І Крістал Пелас, і Фіорентина, і багато інших. Цікаво зустрітись з такими суперниками з найсильніших ліг.

– Сьогодні на матчі було багато вболівальників обох команд. І команда виглядала дуже сконцентрованою, добре налаштованою. Що відчували, виходячи на поле?

– Коли ти відчуваєш таку підтримку навіть команди суперників, команди з АПЛ, яку приїхали підтримати 2,5 – 3 тисячі вболівальників, які весь матч співали... Взагалі, коли ти навіть дивишся по телевізору цей чемпіонат і чуєш, як вболівальники в будь-якому місті на будь-якому стадіоні так само співають пісні, весь матч підтримують команди, розумієш яка там футбольна атмосфера. Сьогодні ми трішки відчули це. Від цього ти граєш по-іншому – більш сконцентровано, може десь ризиковано. Ти надихаєшся цією футбольною атмосферою. Мабуть, це зіграло свою роль, бо і наші вболівальники прийшли нас підтримати. Коли відчуваєш цю атмосферу, то і граєш по-іншому.

Звісно, налаштування було дуже серйозним, бо ми розбирали цього суперника, знали як вони грають – багато боротьби, вибігають у контратаки. Ми були до цього готові. До прикрого зіткнення Михавка все йшло дуже добре: ми вигравали боротьбу, контролювали перебіг гри. Звичайно, суперники підтискали, і ми бачили, що вони грають постійно довгими передачами, закидають мʼяч, на що треба реагувати. Ми, в принципі, все робили як треба, і моментів у суперника особливо не було. Вже потім, коли ми пропустили у меншості прикрий гол, почали більше відкриватися, ще були моменти. Але ми робили все, про що домовлялися, тому гра виходила.

– Крістал Пелас переживає один із найкращих періодів у своїй історії, а можливо найкращий. Команда вже 19 матчів не знає поразок, здобула два трофеї, посідає третє місце в АПЛ... Чи можна сказати, що це суперник більш високого рівня, ніж Ліга конференцій?

– Можна і так сказати. І по супернику, і по грі. Але ж ми граємо у Лізі конференцій, значить такий рівень цього турніру, – наводить слова Караваєва офіційний сайт Динамо.

