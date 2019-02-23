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"Ми відштовхуємось від бюджету та можливостей", – Сачко оцінив комплектацію Ворскли

10:11 117 Читать на русском
"Ми відштовхуємось від бюджету та можливостей", – Сачко оцінив комплектацію Ворскли
Василь Сачко / Ворскла

Головний тренер Ворскли Василь Сачко розповів, наскільки укомплектована його команда.

"Ми весь час хочемо ставати кращими, хочемо краще і якісніше комплектувати склад. Сьогодні, напевно, ми укомплектовані на 90%, але ми відштовхуємось від бюджету і своїх можливостей.

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Віримо, що наші зимові новачки створять конкуренцію у складі. У нас зберігся кістяк команди, це досвідчені гравці. Також у нас є достатньо молоді", – цитує Сачка офіційний сайт Ворскли.

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Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Ворскла підписала двох боснійських півзахисників Тодора Петровіча та Едіна Шехіча.

Теги
Василь Сачко Василь Сачко Едін Шехіч Едін Шехіч Тодор Петровіч Тодор Петровіч Ворскла Ворскла
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