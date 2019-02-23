"Ми відштовхуємось від бюджету та можливостей", – Сачко оцінив комплектацію Ворскли

Головний тренер Ворскли Василь Сачко розповів, наскільки укомплектована його команда.

"Ми весь час хочемо ставати кращими, хочемо краще і якісніше комплектувати склад. Сьогодні, напевно, ми укомплектовані на 90%, але ми відштовхуємось від бюджету і своїх можливостей.

Циганик: Ворскла може не пройти атестацію УПЛ

Віримо, що наші зимові новачки створять конкуренцію у складі. У нас зберігся кістяк команди, це досвідчені гравці. Також у нас є достатньо молоді", – цитує Сачка офіційний сайт Ворскли.

Сачко: Шкода, що Кулач пішов, але ми не можемо залежати від одного гравця

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Ворскла підписала двох боснійських півзахисників Тодора Петровіча та Едіна Шехіча.