Далеко не всі задоволені потенційним трансфером серба Душана Влаховіча в ПСЖ.

Французький ПСЖ активно цікавиться можливістю трансферу сербського форварда туринського Ювентуса Душана Влаховіча, якого в Парижі вбачають альтернативою Кіліану Мбаппе – француз близький до переходу в мадридський Реал.

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Однак, як повідомляє видання Marca, ультрас парижан висловилися категорично проти переходу серба – фанати сфотографувалися біля Парк Де Пренс з плакатом: "Якщо ти приїдеш, ми відріжемо три твоїх пальці".

Це повідомлення відноситься до трьох пальців, які Влаховіч показав під час гри з Сербією, і це вказує на панування Сербії над Косово, а також може означати привітання, зроблене сербським партизанським об’єднанням.

Слід зауважити, що в минулому сезоні сербський форвард зіграв за Юве 42 матчі, у яких забив 14 голів.