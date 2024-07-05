"Як ви знаєте, президент Хуста вів перемовини про об'єднання з клубом Подоляни, які закінчилися нічим в силу різних обставин. З того часу Михайло Мадярчик шукає можливості залишити команду в Другій лізі.

Клуб Першої ліги може припинити існування – про об'єднання і переїзд не домовились, все через проблеми з ТЦК

Команда хоче грати, але ми зараз відпустили всіх футболістів. Я вважаю, що чесно поставились до них. Зараз гравців переглядають інші клуби. Я залишаюсь з хлопцями на контакті на випадок, якщо хтось висловить бажання продовжити грати.

На цю секунду клуб у невизначеності. До кінця тижня з'явиться певна конкретика. Я бачу два варіанти розвитку подій: якщо вдасться домовитись про фінансування та оренду стадіону – все буде гаразд. Якщо ми будемо заходити, то не для того, щоб напівдорозі знятися.

Якщо команда не буде існувати, президент планує взяти перерву, щоб через рік грати під егідою ПФЛ в Другій лізі. Шансів небагато, але вони є", – сказав Циткін у коментарі Українському футболу.

Нагадаємо, у перехідних матчах Хуст поступився Звягелю і вилетів у третій дивізіон. Однак після зняття зі змагань чемпіона Другої ліги – Дружби – закарпатці погодились замінити мирівчан у Першій лізі. Але після того, як ТЦК мобілізували з команди Миколу Сираша, Хуст втратив можливість запрошувати до себе гравців через відсутність гарантії безпеки та можливості бронювання від мобілізації.

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