"Неймовірні емоції, обіграти команду такого рівня, емоції просто не передати. Звичайно, ми думали, що Шахтар буде грати іншим складом, не таким як проти Маккабі або Зорі, але нам було все одно, ми грали в свою гру і досягли результату.

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Був певний страх перед суперником, але вдалося його подолати, і ми показали свою найкращу гру. Забитий м'яч? Відразу прийняв рішення пробивати по воротах. Чи це мій найважливіший гол у кар'єрі? Я забивав СК Дніпро-1 у фіналі Другої ліги – напевно, той був найважливішим. А Шахтарю – на другому місці.

Зараз всі виснажені, навіть немає сил, аби покричати. Ми відійдемо і потім вже зрозуміємо, що зробили", – сказав Семенець у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, у півфіналі Кубка України Агробізнес зіграє з Динамо.

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