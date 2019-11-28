Ребров: Одного пункту може бути недостатньо, тому доведеться атакувати

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров поділився очікуваннями від матчу 5-го туру Ліги Європи проти Еспаньйола.

"Є проблема з тим, що ми не забиваємо багато голів в Лізі Європи, хоча створюємо достатньо моментів. Єврокубки – це інший рівень, тут потрібно мати максимум концентрації.

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Звісно, хочеться потішити уболівальників, які заповнять стадіон. Нам потрібні набрані очки – просто одного пункту може бути недостатньо, тому Ференцварошу треба буде атакувати. Потрібно пам'ятати про силу Еспаньола, проте ми віддамо всі сили. Добре, що після 4-х турів ми все ще говоримо про вихід з групи", – цитує Реброва офіційний сайт Ференцвароша.

Нагадаємо, після чотирьох турів у Лізі Європи Ференцварош у групі Н набрав 5 очок і посідає 3-е місце, зберігаючи непогані шанси на єврокубкову весну.

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