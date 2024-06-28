Шимуніч назвав нідерландського арбітра Данні Маккеллі винуватцем вильоту Хорватії з чемпіонату Європи в Німеччині. Команда Златко Даліча набрала два очки в трьох матчах групового етапу, втративши перемогу в останній зустрічі з Італією на 90+8-й хвилині.

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"Ми відчуваємо себе обдуреними. Із самого початку він неправильно судив. Майже всі його рішення були ухвалені проти Хорватії, це не було справедливо. Усе почалося з пенальті: арбітр перебував у хорошій позиції та побачив гру рукою [Давіде Фраттезі], але не дав свисток за своєю ініціативою – він чекав на підказку від VAR.

Ніхто не знає, звідки він нарахував цілих 8 хвилин компенсованого часу. Його манера суддівства розчаровує. Якщо він справді поліцейський, він має однаково ставитися до всіх на вулиці. Тож, на мою думку, він, напевно, дуже поганий поліцейський", – цитує Шимуніча Bild.

Нагадаємо, що на ЧС-2006 Шимуніч і сам потрапив у курйозну ситуацію, пов'язану із суддівством. Він був вилучений з поля в матчі з Австралією лише після трьох жовтих карток – суддя Грем Пол забув показати хорвату червону картку після того, як захисник заробив друге попередження.

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