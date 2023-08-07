Дуже приємно було брати участь, дякую Андрію Шевченку та Олександру Зінченку за запрошення. Я сьогодні українець. Я вже багато років живу в Україні, це мій дім, а українці – моя родина. Пишаюся, що зробив хоч трохи, щоб допомогти. Мене два місяці тому запросив Шевченко.

Команди Зінченка і Шевченка розійшлися миром у благодійному матчі для України – шедевр Зеєдорфа, Срна також забив

Ймовірно, було багато вболівальників з Донецька, і коли кричали: Шахтар – чемпіон, мене понесло вперед і я забив гол. Було приємно зіграти з усіма людьми, які приїхали. Матч за Україну та український народ. І дякую президенту України, який підтримав цю ідею. Сподіваємося, скоро війна закінчиться і можна буде спокійно зіграти на Донбас Арені, у Києві, Харкові та навіть Криму.

Свій гол присвячую українському Донбасу. Я пишаюся тим, що українці подарували мені 20 років життя тут, відчинили двері свого будинку. І сьогодні я та моя сім'я – українці, ми вболіваємо за Україну", – цитує Срну прес-служба Шахтаря

Нагадаємо, зібрані кошти з благодійного матчу Game4Ukraine підуть на відновлення Михайло-Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, зруйнованого окупантами у березні 2022 року.

Команда Шевченка – команда Зінченка – 2:2 – відео голів та огляд благодійної гри