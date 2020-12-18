"Графік божевільний. Якщо ми виграємо півфінал Суперкубка, то нам доведеться провести ще один матч. Багато виїзних матчів починаються пізно ввечері, гравці пізно повертаються додому, а через два дні знову їдуть на гру.

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Ми вбиваємо наших гравців. Потрібно вирішити цю проблему, тому що графік занадто щільний", – наводить слова Кумана Sport.es.

Після 12-ти поєдинків Ла Ліги Барселона розташувалась на 5-й сходинці турнірної таблиці. У півфіналі Суперкубка Іспанії каталонці змагатимуться з Реал Сосьєдадом, зустріч відбудеться 13 січня.

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