"Ми вбиваємо наших гравців", – Куман хвилюється за фізичний стан футболістів Барселони
Наставник Барселони Рональд Куман знову поскаржився на графік матчів.
"Графік божевільний. Якщо ми виграємо півфінал Суперкубка, то нам доведеться провести ще один матч. Багато виїзних матчів починаються пізно ввечері, гравці пізно повертаються додому, а через два дні знову їдуть на гру.
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Ми вбиваємо наших гравців. Потрібно вирішити цю проблему, тому що графік занадто щільний", – наводить слова Кумана Sport.es.
Після 12-ти поєдинків Ла Ліги Барселона розташувалась на 5-й сходинці турнірної таблиці. У півфіналі Суперкубка Іспанії каталонці змагатимуться з Реал Сосьєдадом, зустріч відбудеться 13 січня.
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