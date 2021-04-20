"Новий контракт Рамоса? Ми в дуже поганій фінансовій ситуації, ніщо не приносить клубу грошей. Потрібно бути реалістами – ми всі в дуже поганому становищі. Я не кажу, що Рамос піде. Поки ми намагаємося закрити фінансовий звіт за цей рік, а потім будемо думати про наступний. Минулого року Серхіо погодився на зниження зарплатні, але чи погодиться він зараз?

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Також мене постійно просять підписати Мбаппе. Звичайно, часом Реал Мадрид потребує змін. Ми багато виграли, дещо змінилося, і ми повинні зрушити з мертвої точки. Я займаюся цією роботою. Я роблю все можливе, щоб Мадрид не втратив своє законне місце", – цитує Переса Marca.

Нагадаємо, Рамос ще не підписав новий контракт і влітку може стати вільним агентом. Угода Мбаппе з ПСЖ розрахована до 2022-го, тому чемпіона світу активно пов'язують з іншими грандами.

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