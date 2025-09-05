Едерсон для офіційного сайту Манчестер Сіті поділився деталями історичної ночі Стамбула, коли його команда здолала Інтер і вперше виграла Лігу чемпіонів.

"Це був дуже довгий день. Матч – увечері, а вранці я дуже нервував. Я практикував йогу і медитацію. Я поговорив зі своєю психологинею. Вона сказала мені уявити фінал і коли гра закінчиться. Це було за п’ять днів до матчу. Я сказав їй: ми виграємо 1:0, і в останній момент матчу вони подають, я вибиваю кулаком, і гра завершується. Я це уявив, і матч вийшов майже таким самим. Був навіс, удар головою, і я зробив сейв. Після цього я сказав, що вона це в мене заклала, і це справдилося. Який день, який сезон".

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола не раз підкреслював значення виступів бразильця у сезоні треблу, і сам Едерсон погоджується: "Безперечно, це був мій найкращий сезон. Лише дві команди АПЛ вигравали требл. Манчестер Юнайтед і Манчестер Сіті. Ми увійшли в історію".

За вісім років у Манчестер Сіті Едерсон провів 372 матчі та здобув 18 трофеїв. Він відзначив роль Гвардіоли й тренера воротарів Хабі Манісідора у власному зростанні: "З Пепом мені дуже просто. Він допоміг мені бачити гру і розуміти, як інші команди тиснуть. Я дуже спокійний, і він казав мені не поспішати, щоб ухвалити правильне рішення. Коли я був малим, я грав у футзал до того, як почав у футболі, і вважаю, що це дуже допомогло грі ногами.

З Хабі – вісім років він слухав мене щодо багатьох речей. Він був моїм довіреним у клубі. Якщо в мене проблема – я звертався до нього, якщо гарний день – теж розповідав. Багато спогадів, щодня протягом восьми сезонів. Я був ближчим до Хабі, ніж до Пепа, бо він тренер воротарів – це нормально. Але я можу лише сказати велике дякую обом і всьому штабу, бо без цих людей це було б неможливо".

Нагадаємо, що Едерсон перейшов у Фенербахче і підписав контракт на 3 роки.

