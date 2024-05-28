– Юрген Клопп казав, що "бісів Куртуа у паризькому фіналі 2022 року виглядав так, ніби мав 12 рук". Скільки рук буде у Куртуа на Вемблі?

– Спочатку Анчелотті має зробити ставку на мене. Якщо мені доведеться грати, реальність така, що я почуваюся дуже добре і перебуваю у найкращій формі. Я вже говорив це після фіналу в Парижі – я згоден на перемогу навіть без жодного мого сейву. Я намагаюся бути поряд, коли я потрібен команді. Думаю, у зіграних матчах я встиг показати, що якщо мені доведеться грати у фіналі, то я готовий на 200%.

– За останній рік у вас було дві серйозні травми. Чи можете ви сказати уболівальникам Реала, що будете у тих самих фізичних кодиціях, що й у Парижі?

– Так, я вже показав це у нещодавніх матчах, які грав. У матчах з Алавесом та Бетісом я зміг показати, що не втратив ні спритності, ні фізичних здібностей. У дечому став навіть кращим, все гаразд. Я почуваюся дуже добре, тому сумнівів немає.

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– Чи очікували ви, що гратимете зараз?

– Два місяці тому я не міг собі цього уявити. Зараз я в найкращій формі та в розпорядженні Анчелотті. Зіграю я у фіналі чи ні – питання тренеру, але ти, звісно, хочеш зіграти у цьому матчі.

– Ви дивилися півфінал проти Ман Сіті по телевізору. Як ви це сприйняли?

– Того дня моя донька мала операцію, бо зламала руку. Ми чекали в лікарні, і якраз під час гри вона пішла до операційної. Тож всю гру я не дивився, лише трохи стежив на телефоні. Коли я повернувся додому, то бачив останні три чи чотири пенальті. Для мене це був божевільний день, але водночас він був дуже щасливим. Ми перемогли боротьбою, самовіддачею усієї команди, чіткими пенальті та сейвами Луніна.

– Якщо у старті вийдете ви, чи буде це несправедливо стосовно Луніна?

– Я не можу сказати, несправедливо це чи ні. Що я знаю точно, так це те, що він провів чудовий сезон, і якщо ми вийшли у фінал, то це завдяки йому. Я в розпорядженні Анчелотті і дев'ять місяців працював над тим, щоб повернутися до звичного рівня. Рішення за тренером, – резюмував Куртуа в інтерв'ю OKdiario.

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