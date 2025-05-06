"Ми тут, щоб творити історію": Артета – про шанси Арсенала відігратися проти ПСЖ
Керманич Арсенала Мікель Артета поділився думками перед матчем-відповіддю півфіналу ЛЧ проти ПСЖ.
"Ми тут, щоб творити історію. Одна перемога відділяє нас від фіналу. Давайте поговоримо на полі.
ПСЖ – Арсенал: прес-конференція Луїса Енріке – про долю головної зірки, страждання і бажаного суперника у фіналі ЛЧ
Результат першого матчу показово демонструє те, що мають робити обидві команди. Для нас це ще зрозуміліше. Ми знаємо, на що здатні. Вигравати трофеї – це бути в потрібний момент, у потрібному місці", – цитує Артету прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, перший поєдинок між Арсеналом та ПСЖ завершився мінімальною перемогою парижан (0:1). Матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже завтра, 7 травня, початок о 22:00.
Борнмут здобув сенсаційну перемогу над Арсеналом – Забарний провинився з голом, але кілька разів врятував