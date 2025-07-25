"Ми це запам'ятаємо": Абрахам "погрожує" Шахтарю – йому не сподобалася поведінка "гірників" після матчу
03:43 - Читати іншою мовою
Форвард Бешикташа Таммі Абрахам прокоментував поразку своєї команди в матчі з Шахтарем (2:4).
"Ми провели важкий матч. Шахтар – хороша команда. Вони раніше почали сезон і були в кращій формі, ніж ми. Для нас цей матч став хорошим випробуванням.
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Після фінального свистка гравці Шахтаря святкували так, ніби вже вирішили долю всього протистояння. Я скажу так: у мене великий досвід у футболі. Ми запам'ятаємо їхнє святкування і подивимося, що трапиться наступного тижня", – цитує Абрахама Fanatik.
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