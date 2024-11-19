"У нас є президент УАФ, нехай думає, що робити далі. Моя думка – Тимощуку вже нічого не допоможе, але я цього рішення Лозанни не вітаю. Він не заслуговує нічого! Навіть того, щоб про його прізвище у нас згадували.

Тимощук виграв справу проти УАФ у Лозанні

Тимощук в Україну вже не приїде. Він обісцяне, сцикливе опудало. А якщо навіть приїде, то ви знаєте, що з ним зробить народ, зокрема і я. Ми його на частини розірвемо! Я впевнений, що це обісране опудало ніколи в житті сюди не приїде", – сказав Алієв у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, напередодні спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) задовольнив апеляцію Тимощука, який вимагав зняти санкції, накладені на нього УАФ.

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