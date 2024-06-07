"Возз'єднати тріо MSN в Інтері? Наразі це складно, Неймар у Саудівській Аравії. Здається, у нього залишився рік за контрактом. У нього був важкий сезон, він довго був травмований, через що пропустив багато матчів у чемпіонаті Саудівської Аравії і пропустить Копа Америка.

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Тож зараз це складно. Потім не знаю, життя непередбачуване, може статися все що завгодно. На даний момент це неможливо, але взагалі ми обговорювали такий розвиток подій. Він прекрасно говорить іспанською. Ми багато спілкуємося, у нас навіть є спільна група в WhatsApp", – цитує Мессі ESPN.

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