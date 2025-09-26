"Я вперше чую про таку гіпотетичну можливість. Я грав проти його команди в Алгарві, і ми трохи поговорили. Останнє, про що він думає, – це про повернення в європейський футбол і тим більше в таку команду, як наша. Думаю, він залишиться в Саудівській Аравії. Він там щасливий; виграє титули.

Володар "Золотого м'яча" може стати одноклубником Судакова та Трубіна – амбітний план Моурінью в Бенфіці

Його фінансове становище викликає заздрість; коли йдеш з європейського футболу в такому віці, не думаю, що мета – повернутися. Ми не коментували це всередині клубу, але я не думаю, що така можливість є. Я навіть не знаю, звідки взагалі взялися ці чутки", – цитує Моурінью MaisFutebol.

Раніше про ймовірність трансферу Бензема в Бенфіку повідомив журналіст Екрем Конур.

