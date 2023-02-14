"Це було не зовсім те, на що ми розраховували. Але браку зусиль з нашого боку не було, і гра команди була гарною. Ліверпуль, як і раніше, хороша команда. Ми трималися досить міцно, але не зовсім правильно розпоряджалися м'ячем і пропустили перший необов'язковий гол.

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Всі ігри важливі, але правильно сказати, що люди задавалися питанням, чи ми здобудемо ми бодай очко у наших перших двох іграх (проти Арсенала і Ліверпуля, – прим.). Ми отримали три очки, чим я не надто розчарований. Я реаліст і я знаю, наскільки важка Прем'єр-ліга.

Гравці вже багато зробили за короткий проміжок часу, але попереду ще достатньо роботи. Зараз нам потрібно швидко відновитися та знову йти вперед", – цитує Дайча ВВС.

Нагадаємо, після 22-х турів Евертон у турнірній таблиці АПЛ йде 18-ми, набравши 18 очок.

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